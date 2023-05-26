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    Нарушителя границы задержали в вагоне поезда в СКО

    26 Мая 2023, 11:03

    БУЛАЕВО. КАЗИНФОРМ - Пограничным нарядом отделения пограничного контроля «Булаево» департамента Пограничной службы КНБ РК по Северо-Казахстанской области при попытке незаконного пересечения границы в Российскую Федерацию задержан иностранный гражданин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Нарушитель государственной границы был выявлен в ходе проведения пограничного контроля в верхней части вагона грузового поезда.

    Задержанный был привлечен к административной ответственности по ст. 514 ч.1 КоАП РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Пограничники КНБ
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