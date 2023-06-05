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    Нарушения законодательства о госзакупках на сумму свыше 100 млн тенге выявили в Астане

    5 Июня 2023, 17:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о госзакупках на сумму свыше 100 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.

    Прокуратурой района Алматы проведен анализ применения законодательства о государственных закупках. В ходе анализа выявлено, что отдельные государственные организации столицы, ограничивая права добросовестных предпринимателей, заключали договоры из одного источника на общую сумму более 100 млн тенге с определенными субъектами бизнеса.

    При этом приобретение указанных услуг подлежало реализации конкурентным способом (конкурс, запрос ценовых предложений и другие), что соответствует принципам законодательства о государственных закупках.

    По результатам внесения акта прокурорского надзора порочная практика прекращена, договоры расторгнуты, 44 должностных лица привлечены к административной ответственности (ч.11 ст.207 КоАП РК), в доход государства оплачено штрафов на сумму 4,6 млн тенге.

    Договоры о государственных закупках заключаются в соответствии с требованиями законодательства, на рынке услуг восстановлена здоровая конкуренция.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Генпрокуратура
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