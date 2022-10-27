Нарушения выявили санврачи в школьных пищеблоках в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области проводит мониторинг пищевой ценности, сбалансированности горячего питания, в том числе соблюдение рецептуры, технологии приготовления блюд в организациях образования. О профилактике пищевых отравлений, рациональном и сбалансированном питании школьников в прямом эфире проинформировала заместитель руководителя департамента Татьяна Горлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Татьяна Горлова сообщила, что в этом году исследовали на соответствие нормативной документации по показателям безопасности 659 проб готовой продукции. Выявили 11 - не отвечающих показателям безопасности. На калорийность проверили 324 пробы, не соответствовали - 18.

«Было отобраны 2 792 смыва на кишечную палочку, положительный результат - в 122. То есть не соблюдались нормы дезинфекции. Проверили 169 пищеблоков в организациях образования, нарушения выявили на 69. Наложили 89 штрафов на общую сумму в 9,3 млн тенге», - сказала Татьяна Горлова.

Она подчеркнула, что за прошлый год и прошедший период 2022-го в регионе не было зарегистрировано фактов массовых пищевых отравлений в организованных детских коллективах.

Татьяна Горлова проинформировала, когда и как должны кормить детей в школах. В частности, объект образования составляет перспективное и сезонное двухнедельное меню. При разработке учитывается продолжительность пребывания учащихся и воспитанников, их возраст. Татьяна Горлова также показала единые стандарты по рациону питания школьников, разработанные Казахской академией питания в 2017-м году.

«Все организаторы питания для школьников проходили обучение по этим стандартам. Подчеркну, что это рекомендованные меню для образовательных организаций. В меню не может быть повторения кулинарных блюд в один и тот же день и последующие два-три дня. Ежедневно в рацион питания должно включаться мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб, овощи и сахар. Рыба, яйца, сыр, творог, мясо птицы – один раз в 2-7 календарных дней. На продукты должны быть документы, подтверждающие их качество и безопасность. Каждый день в объектах образования должно вывешиваться меню», - отметила Татьяна Горлова.

Не допускается реализация и использование в объектах образования фаршированных блинчиков, макарон по-флотски, кондитерских изделий с кремом, жареных во фритюре изделий, салатов, в которые входят более четырех компонентов и заправленных сметаной или майонезом, грибов, блюд домашнего приготовления, газированных, лечебных минеральных вод, фастфудов, чипсов, сухариков, соусов и кетчупов. Запрещено не пастеризованное молоко, творог и сметана, мясо водоплавающих птиц, субпродукты, за исключением языка и сердца, и ряд других продуктов.

«При составлении меню выявляются факты, когда упускается физиологическая потребность детей в биологически ценных веществах. При анализе питания выяснилось, что в большинстве школ превалирует либо углеводистая модель питания, либо производится уменьшение объемов и веса блюд», - добавила Татьяна Горлова.



