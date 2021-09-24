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    Нарушения при обеспечении переселенцев жильем выявили в СКО

    24 Сентября 2021, 13:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета подвели итоги аудита эффективности реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Счетного комитета, аудит проводился в части обеспечения жильем переселенцев за 2019-2021 годы.

    С 2017 года в регион прибыли более 8,3 тысячи переселенцев в возрасте 35-40 лет. Из них 88% до переезда не имели собственного жилья.

    «Установлены отдельные недостатки и нарушения в планировании и использовании бюджетных средств, направленных на реализацию третьего направления Государственной программы «Еңбек». Объектами аудита не были достигнуты и искажены показатели конечного результата, как самой госпрограммы, так и бюджетных программ. К примеру, фактически для переселенцев приобретено 1 003 вместо 1 035 домов, указанных в отчетах о результатах за 2019 и 2020 годы управления строительства, архитектуры и градостроительства», - говорится в сообщении комитета.

    По данным ведомства, анализ реализации программы показал недостаточно эффективную работу местных исполнительных органов, в том числе центров занятости населения, свидетельством которого является низкая заселенность в некоторых районах. Так, из 13 районов в 6-ти наблюдается она ниже 50%. Только в Кызылжарском и районе им. Г.Мусрепова заселение достигло уровня 100%.

    «В ходе аудиторского мероприятия выявлено, что в текущем году отделом строительства Жамбылского района в селе Жамбыл приобретены 10 жилых домов для переселенцев на общую сумму 80 млн тенге, которые фактически не были готовы для проживания. Основная причина низкого качества приобретенных домов – это низкая стоимость и минимальные требования к материалам и строительным конструкциям в технической спецификации, в которой не учтен необходимый уровень теплоизоляции жилых помещений в соответствии с местными погодными условиями, особенно в зимний период. По устной информации акимата Северо-Казахстанской области, к настоящему времени все эти дома достроены. Однако официальные документы в Счетный комитет не представлены», - добавили в пресс-службе Счетного комитета.

    Напомним, за низкое качество домов для переселенцев лишились должностей акимы двух районов. Позже на брифинге Службы центральных коммуникаций аким области Кумар Аксакалов заявлял, что недостатки устраняют.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Жилье
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