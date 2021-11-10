Нарушения на 156 млрд тенге выявил Минфин в сфере госзакупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов Ерулан Жамаубаев озвучил итоги проведенных за 10 месяцев аудиторских мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 10 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 758 тысяч процедур госзакупок на 6,2 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 35 тысячам процедур, из которых объектами госаудита исполнено 98% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, проведено 2 765 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 765 млрд тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на 156 млрд тенге. Устранены нарушения на 123 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 2,4 тысячи рекомендаций», - заключил глава Минфина.