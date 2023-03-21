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    Народными гуляниями отмечают Наурыз в СКО

    21 Марта 2023, 13:56

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске началась трехдневная праздничная программа в честь Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Погода североказахстанцев не балует – утром столбик термометра опускался до минус 10 градусов. Однако холодный день не испортил настроения и не помешал выйти людям на главную площадь, где развернулись народные гуляния.

    Перед началом концерта жителей региона с праздником Наурыз поздравил аким области Айдарбек Сапаров.

    В этом году площадь оформили по-весеннему. После долгой зимы и пасмурных дней даже искусственный газон радовал глаз. Изредка появляющееся сегодня солнце напоминает североказахстанцам, что март – это все-таки весна.

    В установленных на площади юртах разместилась выставка ремесленников. Свои работы представили и местные умельцы, и мастера из других регионов Казахстана и приграничных российских. Изделиями можно полюбоваться и приобрести их.

    На нескольких площадках выбирают лучшего в национальных видах спорта. Состязаться в силе и ловкости выходят люди разного возраста. 73-летний горожанин несколько раз подтянулся на перекладине с привязанной к ногам гирей весом в 16 кг. Ребятишки с удовольствием играют в асык-ату, тогызкумалак.

    Североказахстанская Ассамблея народа Казахстана и другие организации угощали бауырсаками.

    Развлекательные мероприятия в городе запланированы еще на два праздничных дня.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура Наурыз Общество
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