Народными гуляниями отмечают Наурыз в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске началась трехдневная праздничная программа в честь Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погода североказахстанцев не балует – утром столбик термометра опускался до минус 10 градусов. Однако холодный день не испортил настроения и не помешал выйти людям на главную площадь, где развернулись народные гуляния.

Перед началом концерта жителей региона с праздником Наурыз поздравил аким области Айдарбек Сапаров.

В этом году площадь оформили по-весеннему. После долгой зимы и пасмурных дней даже искусственный газон радовал глаз. Изредка появляющееся сегодня солнце напоминает североказахстанцам, что март – это все-таки весна.

В установленных на площади юртах разместилась выставка ремесленников. Свои работы представили и местные умельцы, и мастера из других регионов Казахстана и приграничных российских. Изделиями можно полюбоваться и приобрести их.

На нескольких площадках выбирают лучшего в национальных видах спорта. Состязаться в силе и ловкости выходят люди разного возраста. 73-летний горожанин несколько раз подтянулся на перекладине с привязанной к ногам гирей весом в 16 кг. Ребятишки с удовольствием играют в асык-ату, тогызкумалак.

Североказахстанская Ассамблея народа Казахстана и другие организации угощали бауырсаками.

Развлекательные мероприятия в городе запланированы еще на два праздничных дня.