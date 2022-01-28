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    Народные мелодии стран-членов ШОС зазвучали с узбекским колоритом

    28 Января 2022, 13:24

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Народные мелодии Казахстана и других стран-членов Шанхайской организации сотрудничества зазвучали на узбекских музыкальных инструментах. Инициативу Центра народной дипломатии ШОС в РУ «Музыка ведет народы к добру» умело осуществил коллектив ансамбля народных инструментов «Ассалом», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Музыка обладает огромной силой, объединяющей людей. У каждого народа есть свой музыкальный язык и разговорный язык. И этот музыкальный язык, в отличие от разговорного, понятен всем другим народам без перевода», - отметил начальник отдела культурно-гуманитарных отношений ЦНД ШОС в Узбекистане Фахриддин Отбасаров.

    По данным организаторов одной из целей Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане является поддержка духа единства и солидарности разных стран через музыку.

    Ансамбль народных инструментов «Ассалом» под руководством известного мастера-музыканта Абдухалила Исаева умело осуществил эту инициативу.

    На узбекских народных инструментах прозвучали народные мелодии восьми государств-членов ШОС – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Были отобраны лучшие народные мелодии из индийских фильмов «Бродяга» и «Танцор диско», казахские композиции «Қөңiл толқыны» и «Сарыжайлау», китайская народная музыка «Император», кыргызская народная музыка «Тумарим», пакистанская народная музыка «Танец», популярные русские мелодии «Смуглянка», «Катюша», «Калинка», таджикская народная музыка «Лали Яман», а также узбекская народная мелодия «Праздничная музыка».

    «Несомненно, эти мелодии вызывают теплые чувства в сердцах слушателей, способствуют лучшему пониманию музыкального искусства и культуры народов государств-членов ШОС, укреплению дружеских и добрососедских отношений между странами», - отметили в пресс-службе Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Культура Узбекистан Музыка
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