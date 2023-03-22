Народные гулянья на Наурыз мейрамы пройдут по всей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Праздничные мероприятия в честь Наурыз мейрамы проходят в городах и районах Карагандинской области. Для жителей подготовлены концерты и театрализованные представления, спортивные состязания, выставки. По области установлено более 300 юрт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Насыщенная программа подготовлена на сегодня, 22 марта.

Караганда

Центральный парк культуры и отдыха, 11:00 Выставка декоративно-прикладного искусства «Дәстүрлер».

Центральный парк культуры и отдыха, Каскадная площадь, 12:00 Праздничная концертная программа «Қош келдің, әз Наурыз».

Спортивные состязания по қазақ күресі, асық ату, қой көтеру, а также гиревому спорту и армрестлингу.

Соревнования по қазақ күресі пройдут на стационарной сцене центральной площади парка. Призовой фонд – миллион тенге. Первое место – 500 тысяч, второе – 300 и третье – 200.

Желающие смогут сфотографироваться с охотничьими собаками и ловчими птицами.

Дворец культуры горняков, 16:00

Республиканский айтыс «Армысың әз Наурыз», посвящённый 355-летию Бухар-жырау Калкаманулы. Вход свободный.

Концертный зал «Шалкыма»,16:00

Праздничный концерт Академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета «Наурыз – Думан». Вход свободный.

Дворец культуры железнодорожников, 12:00

Праздничный концерт «Наурыз мерекем, наурыз берекем!»

Дом культуры Нового Майкудука, 12:00

Праздничный концерт «Наурыз мерекем, наурыз берекем!»

Дом дружбы, 12:00

Праздничный концерт «Наурыз мерекем, наурыз берекем!»

Дом культуры «Молодёжный», 12:00

Праздничный концерт «Наурыз мерекем, наурыз берекем!»

Балхаш

Главная сцена за ДК имени М. Хамзина, 12:00–20:00

Театрализованное представление «Наурыз. Қазақстан. Жаңару!». Концерты, конкурсы, выставки, фестивали, дискотека.

Сквер «Жастар» за ДК имени М. Хамзина, 09:00–14:30

Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, праздничное шествие, конкурс юрт, развлекательная программа для малышей и школьников.

Футбольное поле за ДК имени М. Хамзина, 13:00

Конкурс по национальным видам спорта «Ұлы дала тарланы».

Парк мкр-на Конырат, 11:00

Праздничный концерт и соревнования по национальным видам спорта.

Темиртау

Площадь «Астана», с 12:00 до 16:00

Театрализованное мероприятие «Қош келдің, әз Наурыз!». Этноаул из 10 экспозиционных юрт. Соревнования по национальным играм арқан тарту, тоғыз құмалақ, кір тасын көтеру, асық ату. Состязания казақша күрес (регистрация участников во Дворце культуры с 11:00 до 12:00). Ярмарка-продажа казахских национальных блюд.

Шахтинск

Центральная городская площадь, 11:00

Театрализованная хореографическая композиция «Қош келдің, әз Наурыз!». Праздничный концерт, выставка прикладного творчества и национальной кухни. Состязания по армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту, асық ату.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Тентек», 11:00

Городской турнир по қазақ күресі «Шахтинск барысы – 2023».

Актогайский район

Село Актогай, центральная площадь, 11:00

Фестиваль национальной еды, спортивные состязания: қазақ күресі, қол күресі, асық ату, арқан тарту, қой көтеру, тай жарысы.

Районный дом культуры, 19:30

Концерт «Наурыз думан».

Осакаровский район

Посёлок Осакаровка, концертная площадка, 11:00

Театрализованная концертная программа «Әз, Наурыз – ұлыс мерекем».

Бухар-Жырауский район

Посёлок Ботакара, с 11:00 до 15:00

Детская праздничная программа, состязания по национальным видам спорта, концерт.

Каркаралинский район

Город Каркаралинск, площадь перед ДК

Праздничное театрализованное представление «Наурызым, бақытым, шаттығым». Конкурсы и национальные игры: арқан тарту, қол күрес, асық ату, қой көтеру и др.

Шетский район Село Аксу-Аюлы, площадь у Дома культуры Праздничный концерт «Нұр себеле – Ұлыстың ұлы күні» Центральная улица Шортанбая Праздничное мероприятие «Наурыз-береке бастауы», ярмарки, спортивные состязания.