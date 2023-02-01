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    Народная партия Казахстана зарегистрировала документы в ЦИК

    1 Февраля 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Народная партия Казахстана зарегистрировала документы в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня я сдал список кандидатов от нашей партии в Центральную избирательную комиссию из 52 человек. В понедельник мы провели съезд нашей партии, где я озвучил всю информацию», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев на брифинге в ЦИК.

    Он предупредил журналистов о том, что сейчас не может сообщить больше информации, чтобы не нарушать выборное законодательство страны.

    «Добавить мне нечего, и самое главное – в соответствии с выборным законодательством сейчас любая информация от меня будет трактоваться, как нарушение закона. Центризбирком предупредил нас, чтобы не было сейчас никакой пропаганды, агитации и т.д», - отметил спикер.

    Напомним, Е. Ертысбаев пообещал уступить свое место другому в случае, если фракция партии в Парламенте будет небольшой.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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