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      Выборы

    Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты

    30 Января 2023, 17:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана был утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первоначально в списке было больше 120 человек, мы решили сократить список с учетом реального распределения мест. Народная партия Казахстана на выборы депутатов Мажилиса Парламента представлена в количестве 52 человек», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев, выступая на ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана.

    Спикер отметил, что в список включены представители шести разных национальностей. Представительство женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями составляет 32,6% .

    На съезде был утвержден следующий список:

    ФИО

    Регион

    Место работы и должность

    Дата рождения

    Нац-ть

    Квота

    Ертысбаев Ермухамет Кабидинович

    Астана

    Председатель НПК

    19.11.1956

    Казах

    Смирнова Ирина Владимировна

    Астана

    экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

    21.07.1960

    Русская

    женщина

    Танашева Гаухар Шаймерденовна

    Алматы

    Руководитель КФ «Объединение Матерей Казахстана»

    29.11.1974

    Казашка

    женщина

    Милютин Александр Александрович

    Астана

    экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

    25.01.1960

    Русский

    Досмухамбетова Балжан Ибатовна

    Атырауская область

    Председатель Атырауского областного филиала НПК

    08.07.1964

    Казашка

    женщина

    Темирханов Талгат Кенесович

    Астана

    Заместитель Председателя НПК

    29.06.1987

    Казах

    Нуралин Асылбек Жамашевич

    Астана

    Председатель РОО «Отраслевой профсоюз металлургов и угольщиков» Казпрофметалл«

    14.05.1959

    Казах

    Шоканов Нурсултан Нурланович

    Алматы

    Председатель Алматинского городского филиала НПК

    20.01.1986

    Казах

    Магеррамов Магеррам Мамедович

    Астана

    экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

    07.12.1971

    Азербайджанец

    Жундыбаев Толеужан Дуйсентаевич

    Алматинская область

    Председатель Алматинского областного филиала НПК

    24.06.1968

    Казах

    Кушкалиев Хаким Дюйсешович

    Атырауская область

    Независимый член Совета директоров «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

    05.04.1962

    Казах

    Бастаубаева Жанат Абдуалиевна

    Жамбылская область

    Председатель Жамбылского областного филиала НПК

    12.03.1963

    Казашка

    женщина

    Махаметалев Мамтимин Бутрханович

    Алматы

    Член коллегии адвокатов г. Алматы

    17.04.1960

    Уйгур

    Каримов Тауфик Акрамович

    Астана

    Заместитель председателя АНК, председатель правления Казахстанского конгресса татар и башкир

    01.02.1958

    Татарин

    Сейтжан Кенжегул Социалулы

    Алматы

    Генеральный секретарь ОЮЛ «Казахстанской Федерации голбола»

    29.07.1982

    Казах

    Лицо с ограниченными возможностями

    Керимбеков Серик Суйгенбаевич

    Алматы

    Председатель Попечительского совета Фонда «СК NAMYS»

    15.04.1972

    Казах

    Алимбеков Мусабек Тургынбекович

    Жамбылская область

    Независимый директор АО «Bank RBK»

    04.01.1954

    Казах

    Кисиков Бекнур Сейтжанович

    Алматы

    Член Общественного совета Алматы

    12.12.1973

    Казах

    Ергалиев Куат Файзуллиевич

    Астана

    Председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения «ARTSPORT.KZ»

    10.08.1970

    Казах

    Максутов Калел Мухатаевич

    Карагандинская область

    Председатель Карагандинского областного филиала НПК

    23.05.1964

    Казах

    Асылбеков Асхат Зейноллаевич

    Алматы

    Заместитель Председателя НПК

    05.08.1968

    Казах

    Джандарбеков Ирыскельди Абдилхаевич

    Акмолинская область

    Заместитель генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана».

    14.01.1959

    Казах

    Медиева Гульбазар Акыловна

    Астана

    Руководитель Офиса Научно-технологического развития, НТС и Института «Зеленый Мост»

    18.03.1973

    Казашка

    женщина

    Ауезова Эльмира Тугельбаевна

    Алматы

    Доцент кафедры КазНу им. Аль-Фараби

    16.03.1970

    Казашка

    женщина

    Жунисхан Ермухан

    Жетысуская область

    Председатель Алматинского областного филиала Союза художников РК

    26.08.1964

    Казах

    Курманбаев Санат Нуроллаевич

    Астана

    Адвокат

    16.11.1982

    Казах

    Мукашев Сериккали Жунисбекович

    Астана

    Заместитель Председателя НПК

    02.11.1970

    Казах

    Аппасова Найля Темиргалиевна

    Астана

    Советник Председателя Народной партии Казахстана

    13.11.1980

    Казашка

    Женщина

    Жумагулов Ергали Сергалиевич

    СКО

    Председатель СКО филиала НПК

    22.04.1977

    Казах

    Балтабайкызы Нурия

    г.Астана

    Председатель «Национальной Ассоциации Аутизма Казахстана»

    05.05.1975

    Казашка

    Женщина

    Конуров Айкын Ойратович

    Астана

    экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

    27.11.1972

    Казах

    Нугманова Гаухар Кокеновна

    Павлодарская область

    экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

    11.07.1970

    Казашка

    Женщина

    Мусин Кайрат Маратович

    ВКО

    Председатель Восточно-Казахстанского филиала НПК

    20.07.1960

    Казах

    Березуцкая Ольга Ивановна

    Костанайская область

    Сотрудник Костанайского филиала НПК

    20.12.1987

    Казах

    Женщина

    Нияз Әбдірашит Мұқырұлы

    Мангистауская область

    Председатель Мангистауского областного филиала НПК

    14.03.1971

    Казах

    Камбарова Зухра Медеукызы

    Туркестанская область

    Председатель Туркестанского областного филиала НПК

    07.07.1964

    Казашка

    Женщина

    Мамытхан Мукан

    Алматинская область

    Заместитель председателя Алматинского областного филиала НПК

    10.06.1957

    Казах

    Родионов Сергей Владимирович

    Абайская область

    Директор КГУ «Средняя школа №34»

    01.07.1972

    Русский

    Асанов Марат Владимирович

    ЗКО

    Глава КХ «Мар-Эль»

    15.12.1977

    Казах

    Ни Вадим Павлович

    Алматы

    Председатель попечительского совета ОФ «Социально-экологический фонд»

    20.03.1968

    Кореец

    Оразханов Нурдаулет Амантаевич

    Астана

    Председатель Астанинского городского филиала НПК

    19.05.1983

    Казах

    Умаров Баймырза Абденхаевич

    Шымкент

    Заместитель председателя Шымкентского городского филиала НПК

    29.06.1965

    Казах

    Сұңқар Ислам Еркінұлы

    Астана

    Заместитель начальника организационного отдела ЦА НПК

    12.07.1995

    Казах

    Молодежь

    Жумабекова Раушан Бабуровна

    Астана

    Сотрудник центрального аппарата НПК

    05.11.1996

    Казашка

    Женщина/молодежь

    Газалиева Меруерт Арстановна

    Карагандинская область

    Проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Астана».

    03.08.1982

    Казашка

    Женщина

    Калжанов Бакытбек Бостандыкович

    Алматы

    Генеральный директор ТОО «Management 125NS»

    25.11.1979

    Казах

    Кабдышева Алия Болатовна

    Павлодарская область

    Директор ТОО «Сахлстрой»

    21.12.1980

    Казашка

    Женщина

    Толегенова Нургуль Айтылеукызы

    Кызылординская область

    Председатель Кызылординского областного филиала РОО «ARTSPORT.KZ»

    23.02.1989

    Казашка

    Женщина/молодежь

    Жаксылык Кахарман Еркынайулы

    Жетысуская область

    Председатель филиала НПК области Жетысу

    25.11.1980

    Казах

    Туремуратов Талгат

    Актюбинская область

    Председатель Актюбинского областного филиала НПК

    05.01.1985

    Казах

    Арапбаев Сакен Асетулы

    Туркестанская область

    Заместитель генерального директора ТОО «Алматы Газ Казахстан»

    01.01.1967

    Казах

    Капаров Рустем Амангельдиевич

    Улытауская область

    Главный специалист ТОО «Казахсмыс»

    10.09.1972

    Казах


    Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента
    по мажоритарной системе от Народной партии Казахстана

    ФИО

    Регион

    Место работы и должность

    Дата рождения

    Нац-ть

    1.

    Исаев Рустам Муратович

    г.Астана

    Заместитель Председателя Правления в АО «Казахстанская Жилищная Компания»

    05.05.1975

    Казах

    2.

    Бадигуль

    г. Алматы

    Директор ИП «Семсер»

    25.05.1970

    Казашка

    3.

    Аманжолов Нурали Хамракулович

    г. Алматы

    Президент Объединение Юридических Лиц «Центрально –Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ»

    29.07.1970

    казах

    4.

    Наргозиев Ильяс Жумабекович

    г. Шымкент

    Аудитор НАО «Центр Назарбаева по развитию межконфиссианального и межцевилизационного диалога»

    10.04.1970

    Казах

    5.

    Курумбаев Надир Шамуратович

    ЗКО

    Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по ЗКО

    03.09.1984

    Казах

    6.

    Алипбергенов Махмут Касланович

    Карагандинская область

    Советник генерального директора «Алтай Полиметалы»

    18.09.1964

    Казах

    7.

    Султангазин Ерулан Берикович

    Костанайская область

    Директор ТОО «Ренегат»

    20.10.1980

    Казах

    8.

    Носик Вячеслав Иванович

    Павлодарская область

    Директор ТОО ПКФ «Рыбный мир»

    03.10.1967

    Казах

    9.

    Харбедия Омари Омианович

    СКО

    Директор ТОО «NK Cargo»

    31.03.1967

    Грузин

    10.

    Ботбай Оралбек Кожамжарулы

    Туркестанская область

    Профессор РАН РФ, Профессор региональной Академии менеджмента, доцент Всемирной Ассоциации Казахов и Евразийской Творческий Гильдии (Лондон, Великобритания), Почетный Консул в Социальной Республики Вьетнам

    02.05.1967

    казах

    11.

    Жунисов Бакытжан Кулбаевич

    Туркестанская область

    Директор ИП «Жасыл Аймақ»

    31.03.1963

    Казах

    12.

    Каленова Аксана Александровна

    ВКО

    Старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ВКГУ им.С.Аманжолова, Председатель правления ОО «ВК центр медиации и права»Альтернатива«

    17.01.1981

    Русская

    13.

    Сапаров Нуржан Рахимжанович

    Улытауская область

    Машинист подземного электровоза ТОО «Корпорация Казахмыс»

    16.11.1978

    Казах

    14.

    Жунусов Загит Ныгметжанович

    Карагандинская область

    Начальник ЦРМП РМЗ АО «АрселорМиталл Темиртау»

    04.12.1964

    Казах

    15.

    Султанмахмет Санболат

    Жетысуская область

    Директор КХ

    09.02.1981

    Казах

    Фото: qhp.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

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