Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана был утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первоначально в списке было больше 120 человек, мы решили сократить список с учетом реального распределения мест. Народная партия Казахстана на выборы депутатов Мажилиса Парламента представлена в количестве 52 человек», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев, выступая на ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана.

Спикер отметил, что в список включены представители шести разных национальностей. Представительство женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями составляет 32,6% .

На съезде был утвержден следующий список:

ФИО

Регион

Место работы и должность

Дата рождения

Нац-ть

Квота

Ертысбаев Ермухамет Кабидинович

Астана

Председатель НПК

19.11.1956

Казах

Смирнова Ирина Владимировна

Астана

экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

21.07.1960

Русская

женщина

Танашева Гаухар Шаймерденовна

Алматы

Руководитель КФ «Объединение Матерей Казахстана»

29.11.1974

Казашка

женщина

Милютин Александр Александрович

Астана

экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

25.01.1960

Русский

Досмухамбетова Балжан Ибатовна

Атырауская область

Председатель Атырауского областного филиала НПК

08.07.1964

Казашка

женщина

Темирханов Талгат Кенесович

Астана

Заместитель Председателя НПК

29.06.1987

Казах

Нуралин Асылбек Жамашевич

Астана

Председатель РОО «Отраслевой профсоюз металлургов и угольщиков» Казпрофметалл«

14.05.1959

Казах

Шоканов Нурсултан Нурланович

Алматы

Председатель Алматинского городского филиала НПК

20.01.1986

Казах

Магеррамов Магеррам Мамедович

Астана

экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

07.12.1971

Азербайджанец

Жундыбаев Толеужан Дуйсентаевич

Алматинская область

Председатель Алматинского областного филиала НПК

24.06.1968

Казах

Кушкалиев Хаким Дюйсешович

Атырауская область

Независимый член Совета директоров «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

05.04.1962

Казах

Бастаубаева Жанат Абдуалиевна

Жамбылская область

Председатель Жамбылского областного филиала НПК

12.03.1963

Казашка

женщина

Махаметалев Мамтимин Бутрханович

Алматы

Член коллегии адвокатов г. Алматы

17.04.1960

Уйгур

Каримов Тауфик Акрамович

Астана

Заместитель председателя АНК, председатель правления Казахстанского конгресса татар и башкир

01.02.1958

Татарин

Сейтжан Кенжегул Социалулы

Алматы

Генеральный секретарь ОЮЛ «Казахстанской Федерации голбола»

29.07.1982

Казах

Лицо с ограниченными возможностями

Керимбеков Серик Суйгенбаевич

Алматы

Председатель Попечительского совета Фонда «СК NAMYS»

15.04.1972

Казах

Алимбеков Мусабек Тургынбекович

Жамбылская область

Независимый директор АО «Bank RBK»

04.01.1954

Казах

Кисиков Бекнур Сейтжанович

Алматы

Член Общественного совета Алматы

12.12.1973

Казах

Ергалиев Куат Файзуллиевич

Астана

Председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения «ARTSPORT.KZ»

10.08.1970

Казах

Максутов Калел Мухатаевич

Карагандинская область

Председатель Карагандинского областного филиала НПК

23.05.1964

Казах

Асылбеков Асхат Зейноллаевич

Алматы

Заместитель Председателя НПК

05.08.1968

Казах

Джандарбеков Ирыскельди Абдилхаевич

Акмолинская область

Заместитель генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана».

14.01.1959

Казах

Медиева Гульбазар Акыловна

Астана

Руководитель Офиса Научно-технологического развития, НТС и Института «Зеленый Мост»

18.03.1973

Казашка

женщина

Ауезова Эльмира Тугельбаевна

Алматы

Доцент кафедры КазНу им. Аль-Фараби

16.03.1970

Казашка

женщина

Жунисхан Ермухан

Жетысуская область

Председатель Алматинского областного филиала Союза художников РК

26.08.1964

Казах

Курманбаев Санат Нуроллаевич

Астана

Адвокат

16.11.1982

Казах

Мукашев Сериккали Жунисбекович

Астана

Заместитель Председателя НПК

02.11.1970

Казах

Аппасова Найля Темиргалиевна

Астана

Советник Председателя Народной партии Казахстана

13.11.1980

Казашка

Женщина

Жумагулов Ергали Сергалиевич

СКО

Председатель СКО филиала НПК

22.04.1977

Казах

Балтабайкызы Нурия

г.Астана

Председатель «Национальной Ассоциации Аутизма Казахстана»

05.05.1975

Казашка

Женщина

Конуров Айкын Ойратович

Астана

экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

27.11.1972

Казах

Нугманова Гаухар Кокеновна

Павлодарская область

экс-Депутат Мажилиса Парламента РК

11.07.1970

Казашка

Женщина

Мусин Кайрат Маратович

ВКО

Председатель Восточно-Казахстанского филиала НПК

20.07.1960

Казах

Березуцкая Ольга Ивановна

Костанайская область

Сотрудник Костанайского филиала НПК

20.12.1987

Казах

Женщина

Нияз Әбдірашит Мұқырұлы

Мангистауская область

Председатель Мангистауского областного филиала НПК

14.03.1971

Казах

Камбарова Зухра Медеукызы

Туркестанская область

Председатель Туркестанского областного филиала НПК

07.07.1964

Казашка

Женщина

Мамытхан Мукан

Алматинская область

Заместитель председателя Алматинского областного филиала НПК

10.06.1957

Казах

Родионов Сергей Владимирович

Абайская область

Директор КГУ «Средняя школа №34»

01.07.1972

Русский

Асанов Марат Владимирович

ЗКО

Глава КХ «Мар-Эль»

15.12.1977

Казах

Ни Вадим Павлович

Алматы

Председатель попечительского совета ОФ «Социально-экологический фонд»

20.03.1968

Кореец

Оразханов Нурдаулет Амантаевич

Астана

Председатель Астанинского городского филиала НПК

19.05.1983

Казах

Умаров Баймырза Абденхаевич

Шымкент

Заместитель председателя Шымкентского городского филиала НПК

29.06.1965

Казах

Сұңқар Ислам Еркінұлы

Астана

Заместитель начальника организационного отдела ЦА НПК

12.07.1995

Казах

Молодежь

Жумабекова Раушан Бабуровна

Астана

Сотрудник центрального аппарата НПК

05.11.1996

Казашка

Женщина/молодежь

Газалиева Меруерт Арстановна

Карагандинская область

Проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Астана».

03.08.1982

Казашка

Женщина

Калжанов Бакытбек Бостандыкович

Алматы

Генеральный директор ТОО «Management 125NS»

25.11.1979

Казах

Кабдышева Алия Болатовна

Павлодарская область

Директор ТОО «Сахлстрой»

21.12.1980

Казашка

Женщина

Толегенова Нургуль Айтылеукызы

Кызылординская область

Председатель Кызылординского областного филиала РОО «ARTSPORT.KZ»

23.02.1989

Казашка

Женщина/молодежь

Жаксылык Кахарман Еркынайулы

Жетысуская область

Председатель филиала НПК области Жетысу

25.11.1980

Казах

Туремуратов Талгат

Актюбинская область

Председатель Актюбинского областного филиала НПК

05.01.1985

Казах

Арапбаев Сакен Асетулы

Туркестанская область

Заместитель генерального директора ТОО «Алматы Газ Казахстан»

01.01.1967

Казах

Капаров Рустем Амангельдиевич

Улытауская область

Главный специалист ТОО «Казахсмыс»

10.09.1972

Казах





Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента

по мажоритарной системе от Народной партии Казахстана

№

ФИО

Регион

Место работы и должность

Дата рождения

Нац-ть

1.

Исаев Рустам Муратович

г.Астана

Заместитель Председателя Правления в АО «Казахстанская Жилищная Компания»

05.05.1975

Казах

2.

Бадигуль

г. Алматы

Директор ИП «Семсер»

25.05.1970

Казашка

3.

Аманжолов Нурали Хамракулович

г. Алматы

Президент Объединение Юридических Лиц «Центрально –Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ»

29.07.1970

казах

4.

Наргозиев Ильяс Жумабекович

г. Шымкент

Аудитор НАО «Центр Назарбаева по развитию межконфиссианального и межцевилизационного диалога»

10.04.1970

Казах

5.

Курумбаев Надир Шамуратович

ЗКО

Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по ЗКО

03.09.1984

Казах

6.

Алипбергенов Махмут Касланович

Карагандинская область

Советник генерального директора «Алтай Полиметалы»

18.09.1964

Казах

7.

Султангазин Ерулан Берикович

Костанайская область

Директор ТОО «Ренегат»

20.10.1980

Казах

8.

Носик Вячеслав Иванович

Павлодарская область

Директор ТОО ПКФ «Рыбный мир»

03.10.1967

Казах

9.

Харбедия Омари Омианович

СКО

Директор ТОО «NK Cargo»

31.03.1967

Грузин

10.

Ботбай Оралбек Кожамжарулы

Туркестанская область

Профессор РАН РФ, Профессор региональной Академии менеджмента, доцент Всемирной Ассоциации Казахов и Евразийской Творческий Гильдии (Лондон, Великобритания), Почетный Консул в Социальной Республики Вьетнам

02.05.1967

казах

11.

Жунисов Бакытжан Кулбаевич

Туркестанская область

Директор ИП «Жасыл Аймақ»

31.03.1963

Казах

12.

Каленова Аксана Александровна

ВКО

Старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ВКГУ им.С.Аманжолова, Председатель правления ОО «ВК центр медиации и права»Альтернатива«

17.01.1981

Русская

13.

Сапаров Нуржан Рахимжанович

Улытауская область

Машинист подземного электровоза ТОО «Корпорация Казахмыс»

16.11.1978

Казах

14.

Жунусов Загит Ныгметжанович

Карагандинская область

Начальник ЦРМП РМЗ АО «АрселорМиталл Темиртау»

04.12.1964

Казах

15.

Султанмахмет Санболат

Жетысуская область

Директор КХ

09.02.1981

Казах

Фото: qhp.kz



