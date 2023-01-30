Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана был утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Первоначально в списке было больше 120 человек, мы решили сократить список с учетом реального распределения мест. Народная партия Казахстана на выборы депутатов Мажилиса Парламента представлена в количестве 52 человек», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев, выступая на ХХIII Внеочередном съезде Народной партии Казахстана.
Спикер отметил, что в список включены представители шести разных национальностей. Представительство женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями составляет 32,6% .
На съезде был утвержден следующий список:
ФИО
Регион
Место работы и должность
Дата рождения
Нац-ть
Квота
Ертысбаев Ермухамет Кабидинович
Астана
Председатель НПК
19.11.1956
Казах
Смирнова Ирина Владимировна
Астана
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
21.07.1960
Русская
женщина
Танашева Гаухар Шаймерденовна
Алматы
Руководитель КФ «Объединение Матерей Казахстана»
29.11.1974
Казашка
женщина
Милютин Александр Александрович
Астана
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
25.01.1960
Русский
Досмухамбетова Балжан Ибатовна
Атырауская область
Председатель Атырауского областного филиала НПК
08.07.1964
Казашка
женщина
Темирханов Талгат Кенесович
Астана
Заместитель Председателя НПК
29.06.1987
Казах
Нуралин Асылбек Жамашевич
Астана
Председатель РОО «Отраслевой профсоюз металлургов и угольщиков» Казпрофметалл«
14.05.1959
Казах
Шоканов Нурсултан Нурланович
Алматы
Председатель Алматинского городского филиала НПК
20.01.1986
Казах
Магеррамов Магеррам Мамедович
Астана
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
07.12.1971
Азербайджанец
Жундыбаев Толеужан Дуйсентаевич
Алматинская область
Председатель Алматинского областного филиала НПК
24.06.1968
Казах
Кушкалиев Хаким Дюйсешович
Атырауская область
Независимый член Совета директоров «НИИ кардиологии и внутренних болезней»
05.04.1962
Казах
Бастаубаева Жанат Абдуалиевна
Жамбылская область
Председатель Жамбылского областного филиала НПК
12.03.1963
Казашка
женщина
Махаметалев Мамтимин Бутрханович
Алматы
Член коллегии адвокатов г. Алматы
17.04.1960
Уйгур
Каримов Тауфик Акрамович
Астана
Заместитель председателя АНК, председатель правления Казахстанского конгресса татар и башкир
01.02.1958
Татарин
Сейтжан Кенжегул Социалулы
Алматы
Генеральный секретарь ОЮЛ «Казахстанской Федерации голбола»
29.07.1982
Казах
Лицо с ограниченными возможностями
Керимбеков Серик Суйгенбаевич
Алматы
Председатель Попечительского совета Фонда «СК NAMYS»
15.04.1972
Казах
Алимбеков Мусабек Тургынбекович
Жамбылская область
Независимый директор АО «Bank RBK»
04.01.1954
Казах
Кисиков Бекнур Сейтжанович
Алматы
Член Общественного совета Алматы
12.12.1973
Казах
Ергалиев Куат Файзуллиевич
Астана
Председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения «ARTSPORT.KZ»
10.08.1970
Казах
Максутов Калел Мухатаевич
Карагандинская область
Председатель Карагандинского областного филиала НПК
23.05.1964
Казах
Асылбеков Асхат Зейноллаевич
Алматы
Заместитель Председателя НПК
05.08.1968
Казах
Джандарбеков Ирыскельди Абдилхаевич
Акмолинская область
Заместитель генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана».
14.01.1959
Казах
Медиева Гульбазар Акыловна
Астана
Руководитель Офиса Научно-технологического развития, НТС и Института «Зеленый Мост»
18.03.1973
Казашка
женщина
Ауезова Эльмира Тугельбаевна
Алматы
Доцент кафедры КазНу им. Аль-Фараби
16.03.1970
Казашка
женщина
Жунисхан Ермухан
Жетысуская область
Председатель Алматинского областного филиала Союза художников РК
26.08.1964
Казах
Курманбаев Санат Нуроллаевич
Астана
Адвокат
16.11.1982
Казах
Мукашев Сериккали Жунисбекович
Астана
Заместитель Председателя НПК
02.11.1970
Казах
Аппасова Найля Темиргалиевна
Астана
Советник Председателя Народной партии Казахстана
13.11.1980
Казашка
Женщина
Жумагулов Ергали Сергалиевич
СКО
Председатель СКО филиала НПК
22.04.1977
Казах
Балтабайкызы Нурия
г.Астана
Председатель «Национальной Ассоциации Аутизма Казахстана»
05.05.1975
Казашка
Женщина
Конуров Айкын Ойратович
Астана
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
27.11.1972
Казах
Нугманова Гаухар Кокеновна
Павлодарская область
экс-Депутат Мажилиса Парламента РК
11.07.1970
Казашка
Женщина
Мусин Кайрат Маратович
ВКО
Председатель Восточно-Казахстанского филиала НПК
20.07.1960
Казах
Березуцкая Ольга Ивановна
Костанайская область
Сотрудник Костанайского филиала НПК
20.12.1987
Казах
Женщина
Нияз Әбдірашит Мұқырұлы
Мангистауская область
Председатель Мангистауского областного филиала НПК
14.03.1971
Казах
Камбарова Зухра Медеукызы
Туркестанская область
Председатель Туркестанского областного филиала НПК
07.07.1964
Казашка
Женщина
Мамытхан Мукан
Алматинская область
Заместитель председателя Алматинского областного филиала НПК
10.06.1957
Казах
Родионов Сергей Владимирович
Абайская область
Директор КГУ «Средняя школа №34»
01.07.1972
Русский
Асанов Марат Владимирович
ЗКО
Глава КХ «Мар-Эль»
15.12.1977
Казах
Ни Вадим Павлович
Алматы
Председатель попечительского совета ОФ «Социально-экологический фонд»
20.03.1968
Кореец
Оразханов Нурдаулет Амантаевич
Астана
Председатель Астанинского городского филиала НПК
19.05.1983
Казах
Умаров Баймырза Абденхаевич
Шымкент
Заместитель председателя Шымкентского городского филиала НПК
29.06.1965
Казах
Сұңқар Ислам Еркінұлы
Астана
Заместитель начальника организационного отдела ЦА НПК
12.07.1995
Казах
Молодежь
Жумабекова Раушан Бабуровна
Астана
Сотрудник центрального аппарата НПК
05.11.1996
Казашка
Женщина/молодежь
Газалиева Меруерт Арстановна
Карагандинская область
Проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Астана».
03.08.1982
Казашка
Женщина
Калжанов Бакытбек Бостандыкович
Алматы
Генеральный директор ТОО «Management 125NS»
25.11.1979
Казах
Кабдышева Алия Болатовна
Павлодарская область
Директор ТОО «Сахлстрой»
21.12.1980
Казашка
Женщина
Толегенова Нургуль Айтылеукызы
Кызылординская область
Председатель Кызылординского областного филиала РОО «ARTSPORT.KZ»
23.02.1989
Казашка
Женщина/молодежь
Жаксылык Кахарман Еркынайулы
Жетысуская область
Председатель филиала НПК области Жетысу
25.11.1980
Казах
Туремуратов Талгат
Актюбинская область
Председатель Актюбинского областного филиала НПК
05.01.1985
Казах
Арапбаев Сакен Асетулы
Туркестанская область
Заместитель генерального директора ТОО «Алматы Газ Казахстан»
01.01.1967
Казах
Капаров Рустем Амангельдиевич
Улытауская область
Главный специалист ТОО «Казахсмыс»
10.09.1972
Казах
Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента
по мажоритарной системе от Народной партии Казахстана
№
ФИО
Регион
Место работы и должность
Дата рождения
Нац-ть
1.
Исаев Рустам Муратович
г.Астана
Заместитель Председателя Правления в АО «Казахстанская Жилищная Компания»
05.05.1975
Казах
2.
Бадигуль
г. Алматы
Директор ИП «Семсер»
25.05.1970
Казашка
3.
Аманжолов Нурали Хамракулович
г. Алматы
Президент Объединение Юридических Лиц «Центрально –Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ»
29.07.1970
казах
4.
Наргозиев Ильяс Жумабекович
г. Шымкент
Аудитор НАО «Центр Назарбаева по развитию межконфиссианального и межцевилизационного диалога»
10.04.1970
Казах
5.
Курумбаев Надир Шамуратович
ЗКО
Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по ЗКО
03.09.1984
Казах
6.
Алипбергенов Махмут Касланович
Карагандинская область
Советник генерального директора «Алтай Полиметалы»
18.09.1964
Казах
7.
Султангазин Ерулан Берикович
Костанайская область
Директор ТОО «Ренегат»
20.10.1980
Казах
8.
Носик Вячеслав Иванович
Павлодарская область
Директор ТОО ПКФ «Рыбный мир»
03.10.1967
Казах
9.
Харбедия Омари Омианович
СКО
Директор ТОО «NK Cargo»
31.03.1967
Грузин
10.
Ботбай Оралбек Кожамжарулы
Туркестанская область
Профессор РАН РФ, Профессор региональной Академии менеджмента, доцент Всемирной Ассоциации Казахов и Евразийской Творческий Гильдии (Лондон, Великобритания), Почетный Консул в Социальной Республики Вьетнам
02.05.1967
казах
11.
Жунисов Бакытжан Кулбаевич
Туркестанская область
Директор ИП «Жасыл Аймақ»
31.03.1963
Казах
12.
Каленова Аксана Александровна
ВКО
Старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса ВКГУ им.С.Аманжолова, Председатель правления ОО «ВК центр медиации и права»Альтернатива«
17.01.1981
Русская
13.
Сапаров Нуржан Рахимжанович
Улытауская область
Машинист подземного электровоза ТОО «Корпорация Казахмыс»
16.11.1978
Казах
14.
Жунусов Загит Ныгметжанович
Карагандинская область
Начальник ЦРМП РМЗ АО «АрселорМиталл Темиртау»
04.12.1964
Казах
15.
Султанмахмет Санболат
Жетысуская область
Директор КХ
09.02.1981
Казах
Фото: qhp.kz