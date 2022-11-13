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    Народная Коалиция продолжает обучение наблюдателей

    13 Ноября 2022, 17:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прозрачностью голосования в день выборов будут следить 20 тысяч наблюдателей от Народной коалиции. Все они проходят специальные курсы, разработанные Академией политического менеджмента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народной коалиции.

    20 ноября наблюдатели от Народной коалиции будут отслеживать обеспечение прозрачности и открытости всех электоральных процессов в соответствии с законодательством.

    Специалисты Академии политического менеджмента разработали методические пособия, где подробно разъяснили права и обязанности наблюдателей.

    Как отмечает наблюдатель Нурсулу Намазбаева, обучение проходит в живом интерактивном формате.

    «Тренеры имеют высокий уровень подготовки. Чувствуется большое внимание к нашей подготовке, видно, что обеспечение прозрачности выборов имеет большую важность для Народной коалиции. Радует то, что обучение практико-ориентированное, разбираем конкретные кейсы на занятиях», – сказала она.

    Стоит отметить, что с 3 ноября тренеры приступили к обучению наблюдателей от Народной коалиции по работе в день выборов с выездом во все области и районы. Обучение уже прошли более 15 тысяч наблюдателей в 20 регионах страны. До 18 ноября обучением планируется охватить 20 тысяч наблюдателей.

    В день голосования наблюдатели от Народной коалиции будут работать на всех избирательных участках страны.
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