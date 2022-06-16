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    Народ поддержал стратегический курс Главы государства - Ерлан Кошанов

    16 Июня 2022, 16:16

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Решения Президента РК сохранили независимость и государственность страны. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие казахстанцы сегодня вдохновлены инициативами Касым-Жомарта Токаева. Об этом свидетельствуют положительные результаты республиканского референдума по изменениям в Конституцию. Казахстан вступил в новую фазу своей истории», - сказал Е. Кошанов.

    По его мнению, исторический референдум выявил несколько фактов.

    «Первое - это наше единство. Он продемонстрировал как стране, так и всему миру пример высокой сплоченности народа Казахстана. Народ большинством голосов поддержал стратегический курс Главы государства Касым-Жомарта Токаева по созданию Второй республики, глубоких реформ, направленных на коренные изменения в стране. Народ хочет, чтобы реформы продолжались», - заявил Е. Кошанов.

    По его словам, в этом убедились и депутаты Мажилиса в ходе посещения регионов.

    «После январских трагических событий у многих возникли сомнения в будущем Казахстана, в единстве казахского общества. Однако исторический референдум наглядно продемонстрировал приверженность нашего народа целостности и сплоченности, идеалам государственности и независимости», - подчеркнул председатель Мажилиса.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Регионы Казахстана Ерлан Кошанов Улытауская область Референдум Национальный курултай
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