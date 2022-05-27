Нарколабораторию обнаружили на одной из дач Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Нарколаборатория по выращиванию конопли и ее переработке была найдена в одном из дачных коллективов Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полицию поступила оперативная информация. Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения в ходе обыска дачи и прилегающей территории была обнаружена нарколаборатория по выращиванию растений конопли и дальнейшей ее переработке.

«48-летний владелец дачи пояснил, что выращивает и культивирует коноплю для собственного употребления. Нарколаборатория была оборудована по последнему слову техники. По словам задержанного, семена и оборудование он приобрел в интернет-магазине», - сообщил пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч.3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Задержанному грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

По всем изъятым веществам назначены экспертизы, вес изъятых веществ оставил более 400 граммов. Подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.



