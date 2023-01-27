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    Наркокурьеры распространяли мефедрон в Шымкенте через Telegram

    27 Января 2023, 12:12

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте департамент пограничной службы КНБ по Туркестанской области совместно с органами полиции задержал группу лиц при попытке сбыта синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «В ходе обыска у гражданина «Б» обнаружили 28 свернутых скотчем полиэтиленовых пакетов с психотропным веществом «мефедрон».

    Следствием предварительно установлено, что лидер группы и двое его пособников занимались распространением наркотиков в регионе посредством мессенджера Telegram», - сообщили в пресс-службе комитета.

    Проводится досудебное расследование, с санкции суда подозреваемые помещены под стражу.



    Фото: t.me/knbgov_kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Борьба с преступностью КНБ Шымкент Борьба с наркотиками
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