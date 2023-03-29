Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Наркогруппировку арестовали в Жамбылской области: изъято более 34 кг мефедрона

    29 Марта 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совместно с ДКНБ Жамбылской области разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, которые с целью сбыта незаконно изготавливали и хранили синтетическое наркотическое средство мефедрон, весом 34 килограмма 123 грамма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

    Лаборатория в течение 2-3 месяцев функционировала на территории Байзакского района с целью подготовки и последующей реализации наркотического средства путем транспортировки в другие города республики.

    Преступники заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно, посредством видеонаблюдения, контролировали лабораторию. Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу в момент изготовления наркотиков, при поддержке прокуратуры все подозреваемые были арестованы.

    Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 ч. 3 ст. 297 УК, и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Генпрокуратура Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Террористическая обстановка в регионе ШОС остается сложной и динамичной – КНБ РК
    Вынесен приговор по делу сыновей депутата Жигули Дайрабаева
    Кудебаев мог пресечь границу через горную местность - глава Погранслужбы
    Место пересечения границы Сериком Кудебаевым выясняется - Погранслужба
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров