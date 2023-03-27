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    Нариман Макулбеков возглавил инспекцию транспортного контроля по Кызылординской области

    27 Марта 2023, 23:00

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Макулбеков Нариман Аскербекович назначен на должность руководителя инспекции транспортного контроля по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

    Аким области Нурлыбек Налибаев на заседании актива поздравил Наримана Аскербековича и пожелал ему успехов на новой должности.

    «Нариман Аскербекович - опытный руководитель, который прошел различные ступени государственной службы, с честью занимал должности заместителя руководителя аппарата акима области, акима Шиелийского района. В разные годы работал следователем-стажером в сфере прокуратуры, прокурором Кармакшинского, Казалинского районов, заместителем прокурора области, руководителем Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, внес свой вклад в обеспечение прав и верховенства закона граждан.

    Нариман Аскербекович провел в комплексе «Байконур» работу, направленную на реализацию государственной политики, связанной с защитой прав проживающих там граждан Республики Казахстан в соответствии с соглашением между двумя странами. На новой должности будет отвечать за обеспечение безопасности движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и железнодорожного транспорта на автомобильных дорогах в соответствии с транзитным потенциалом области», - сказал глава региона.

    На совещании председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев поздравил Макулбекова и выразил свои наилучшие пожелания.

    Отметим, что Нариман Аскербекович до настоящего времени занимал должность руководителя управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Акимат Назначения Транспорт Кызылорда
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