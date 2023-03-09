Направлять в регионы госслужащих планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил, что необходимо обеспечить возможность ротации для госслужащих между центром и регионами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Сената во время рассмотрения проекта закона о государственной службе Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в центральные госорганы должно приходить больше людей с опытом работы на местах.

«Многие из сотрудников министерств ранее не работали в регионах, а значит не имеют соответствующего опыта и не знают о специфике регионов. При принятии решений на уровне министерств необходимо учитывать запросы и ожидания жителей регионов. Надеемся, что механизм ротации на практике будет в полной мере работать», - пояснил в ходе пленарного заседания палаты Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената акцентировал внимание на том, что общество ждет от реформы госслужбы практических результатов. Он также добавил, что механизмы ротации должны работать и между регионами. Для этого проектом закона закладываются правовые основы.

«Жители западных областей страны должны иметь возможность работать в восточной части Республики, жители севера - в южных регионах. Необходимо создать для этого условия, в том числе, касающиеся обеспечения жильем. Такой шаг позволит укрепить целостность нашей страны и будет способствовать ее развитию», - сказал Маулен Ашимбаев.

Он также сказал, что Сенат, как палата представляющая регионы, напрямую в этом заинтересована и готова оказывать Агентству по делам госслужбы необходимое содействие.

Напомним, сегодня на заседании Сената рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

Маулен Ашимбаев отметил, что в случае поддержки со стороны депутатов, а в последующем если его подпишет Президент страны, закон должен начать работать. Важно, чтобы он не оставался на бумаге, а работал на практике.