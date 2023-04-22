Направить часть возвращенного в страну капитала на автокредитование предлагает экономист Максат Серали

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития отметил, что все выведенные ранее и возвращенные государству средства должны быть полностью направлены на развитие экономики. По мнению экономиста Максата Серали, эти средства необходимо направить на поддержку таких актуальных направлений как автокредитование и ипотеку для молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фактически все средства, которые возвращаются, были украдены у государства и выведены через государственные проекты. Раз уж они были украдены у государства, то логично направить их на реализацию госпрограмм. Если Правительство действительно хочет укрепить доверие народа к себе, если оно хочет показать, что планомерно работает на благо народа, то должно обсуждать с народом, куда направить эти деньги. У нас есть обновленный состав Мажилиса и маслихатов. Это также должно быть предусмотрено на уровне маслихатов. На вопрос, что делать с возращенными средствами окончательный ответ должен дать народ», — считает эксперт.

Также он отметил, что возвращенных активов уже достаточно для развития одного региона.

«Что важно для населения прежде всего? Наверное, нет казахстанца, которого бы не беспокоила проблема жилья для молодежи. Возникает вопрос, сможем ли мы направить эти средства на ипотечную программу. Актуален и вопрос трудоустройства молодежи на селе. Часть этих средств, например, по 100 млрд тенге ежегодно можем ли направлять на развитие малого и среднего бизнеса. Можно направить также на решение актуальной проблемы того или иного региона. Вот из таких предложений должен выбирать народ. С одной стороны, это повысит финансовую грамотность населения. 670 млрд тенге - средства, которые можно направить на процветание, так сказать, целого региона», — уверен Максат Серали.

Сам же экономист считает, что необходимо инвестировать в проекты с отдачей.

«На расширенном совещании и Президент, и Премьер-Министр озвучили актуальность проблемы обеспечения внутреннего рынка собственной продукцией. Кроме того, ощущается нехватка школ и детских садов. В своем послании Президент поставил задачу улучшить качество дорог на 90%. Значит возвращенный капитал можно направить на вышеназванные цели. Также надо думать и о возврате вложенных средств. Главное, чтобы эти деньги создавали новые рабочие места. Как экономист, я считаю, что нужно инвестировать в проекты с возвратом. В качестве предложения от своего имени скажу следующее: мы наблюдаем дефицит средств на автокредитование под 4%. Спрос на эту программу очень высок. Поэтому часть, например, 100 млрд тенге возвращенных средств можно ежегодно дополнительно направлять на автокредитование. С одной стороны, была бы решена экологическая проблема, а с другой - люди действительно почувствовали бы, что возвращенные деньги действительно тратятся на благо страны», — говорит экономист.

Напомним, что в своем выступлении на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития РК Президент призвал граждан, которые хотят вернуть вывезенные средства, инвестировать в новые индустриальные проекты, открывать производства и создавать рабочие места в Казахстане.



