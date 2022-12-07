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    Напавших на полицейских 8 человек осудили в Шу

    7 Декабря 2022, 09:35

    ШУ. КАЗИНФОРМ - В Шуском районе Жамбылской области вынесен приговор в отношении лиц, которые напали на сотрудников полиции 7 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Приговором Шуского районного суда от 6 декабря 2022 года в отношении восьми местных жителей назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет 2 месяцев.

    Как сообщалось, 7 мая около 01:30 часов на привокзальной площади в городе Шу сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ 2114 без государственного регистрационного номерного знака. Водитель и пассажир автомашины на законные требования полицейских отреагировали агрессивно, стали оказывать сопротивление представителям власти и напали на них.

    В инцидент были вовлечены и другие лица, которые в это время находились на улице и в близлежащем кафе. Они, грубо нарушая общественный порядок, напали на полицейских, пытались завладеть их табельным оружием и нанесли им телесные повреждения.

    По факту было проведено досудебное расследование по статье 380 части 3 УК РК, материалы дела были направлены в суд для вынесения приговора.
    Жамбылская область Суды МВД РК
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