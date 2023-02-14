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    Нападение в школе Петропавловска – озвучены предварительные итоги проверки

    14 Февраля 2023, 19:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова озвучила предварительные итоги по проверке инцидента – нападения в школе города Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это неполное соблюдение инструкций в организациях образования, отсутствие лицензированной охраны, турникетов, несоблюдение требований по пропускному режиму в соответствии с внутренними правилами школы. Сотрудники, ответственные за пропускной режим, не обладали достаточными компетенциями по выявлению предметов, запрещенных ввозу в организации образования, также явно отсутствие секторального взаимодействия между организациями образования и здравоохранения», - сказала глава Комитета по охране прав детей на экстренном совещании Минпросвещения.

    Насымжан Оспанова подчеркнула, что ведомство продолжит оказывать, как методическую, так и психологическую помощь региону в этой ситуации.

    «Комитет по охране прав детей согласно поручению Главы государства проводит мониторинг ежеквартально о состоянии безопасности на объектах образования, кроме этого есть поручение министра. Со следующей недели в течение целого месяца с участием региональных уполномоченных по правам ребенка, экспертов, неправительственных организаций мы проведем по всей стране проверку по вопросам организации безопасности в организациях образования», - добавила она.

    Ранее первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.

    Десятиклассница и девятиклассник оказались в реанимации после ударов топором, которые им нанес учащийся этой же школы утром 13-го февраля. Подробности случившегося сегодня рассказали в МВД РК. Подростка задержали, он находится в ИВС. Идет следствие.

    Утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы № 4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации.

    Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Северо-Казахстанская область Образование Происшествия Безопасность Минпросвещения РК школа Дети
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