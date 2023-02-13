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    Нападение в школе Петропавловска: о состоянии детей сообщили медики

    13 Февраля 2023, 13:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Двое детей, которые пострадали от нападения девятиклассника в школе №4 в Петропавловске, находятся в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления здравоохранения, утром в многопрофильную детскую областную больницу скорая помощь доставила троих школьников с различными травмами. Одному из пострадавших оказали помощь в приемном покое и назначили амбулаторное лечение.

    «Двоим потребовалась экстренная госпитализация. Пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов. В настоящее время состояние обоих детей стабилизировано, пациенты находятся в реанимационном отделении», - прокомментировали в управлении.


    Сегодня утром ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы №4. Его задержали. По предварительной информации областной прокуратуры, подросток состоит на учете в психдиспансере. Учился в этой же школе.

    В социальных сетях распространяются фотографии с топором и маской якобы с места происшествия и информация о том, что нападавший выполнял задание, которое получил в игре. Официально эти сведения пока не подтверждаются. Работает следственная группа.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия Регионы Криминал Петропавловск
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