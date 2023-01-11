Нападение с ножом в Париже: шесть пострадавших, преступник нейтрализован

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Шесть человек получили ранения в результате нападения с ножом в Париже. Инцидент произошел около 7 утра по местному времени на северном вокзале столицы. Движение поездов нарушено. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Злоумышленник был оперативно нейтрализован. При задержании он получил три огнестрельных ранения. По данным властей, он находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщается, один из полицейских, вынужденных применить оружие, возвращался с работы домой.

Мотивы преступника выясняются. Версия о теракте пока не рассматривается.

На место происшествия прибыли министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.



Фото: Michel Euler/Copyright 2023 The AP





