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    Нападение лисы на ребенка: в Актюбинской области ввели карантин

    21 Июля 2023, 12:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В селе Жаманколь Актюбинской области вводят карантин из-за бешенной лисы, передает МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление опубликовано на сайте adilet.zan.kz за подписью акима сельского округа Имангазина.

    «Установить ограничительные мероприятия на территории крестьянского хозяйства «Ер-Темір» села Жаманколь Жарыкского сельского округа Кобдинского района, в связи с положительным результатом сданной вирусологической пробы на бешенство: ИФА, ДПР, Биопробы мозга по итогам бактериологических исследований и в соответствии с актом эпизоотологического обследования руководителя государственного учреждения «Кобдинский районный отдел ветеринарии» от 5 июля», - говорится в тексте документа.

    Напомним, 4 июля лиса укусила четырехлетнего мальчика в Актюбинской области. Ребенка экстренно доставили в больницу.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Актюбинская область Акимат Дети
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