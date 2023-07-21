Нападение лисы на ребенка: в Актюбинской области ввели карантин

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В селе Жаманколь Актюбинской области вводят карантин из-за бешенной лисы, передает МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление опубликовано на сайте adilet.zan.kz за подписью акима сельского округа Имангазина.

«Установить ограничительные мероприятия на территории крестьянского хозяйства «Ер-Темір» села Жаманколь Жарыкского сельского округа Кобдинского района, в связи с положительным результатом сданной вирусологической пробы на бешенство: ИФА, ДПР, Биопробы мозга по итогам бактериологических исследований и в соответствии с актом эпизоотологического обследования руководителя государственного учреждения «Кобдинский районный отдел ветеринарии» от 5 июля», - говорится в тексте документа.

Напомним, 4 июля лиса укусила четырехлетнего мальчика в Актюбинской области. Ребенка экстренно доставили в больницу.