Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Франции Килан Мбаппе получил приз «Золотая бутса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня форвард «Пари-Сен-Жермен» оформил хет-трик в финальном матче против сборной Аргентины, забив таким образом 8 мячей на турнире и опередив Лионеля Месси.

Напомним, сборная Аргентины обыграла в финале чемпионата мира в Катаре команду Франции и в третий раз в истории выиграла титул лучшей команды мундиаля. «Альбиселесте» уверенно вели со счетом 2:0, но за 10 минут до конца матча Килан забил два гола и сравнял счет. В дополнительное время Месси вновь вывел свою команду вперед, но Мбаппе снова сравнял счет с пенальти. Стоит отметить, что оба форварда «ПСЖ» были точны и в серии послематчевых пенальти, Мбаппе подвели партнеры, которые не сумели переиграть Эмилиано Мартинеса.



Фото:CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

