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    Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау

    26 Января 2023, 23:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в социальных сетях распространилось видео спящего ребенка, которому лезвием делают надрезы на лице. Процедура проходила в одном из хиджама-центров города Атырау. Вызвавшее бурю возмущений видео расследовала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все документы, собранные сотрудниками полиции в ходе проверки в центре «Рабиға хиджама» направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения по Атырауской области», - говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.

    Видео процедуры опубликовали в Instagram на странице центра «Рабиға хиджама», работающего в городе. Однако позже, когда видео начало распространяться в соцсетях с гневными комментариями, публикация была удалена.

    Такая процедура, которая считается очень спорной, используется в народной медицине при лечении некоторых болезней.

    Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос лечения хиджамой (кровопусканием) новорожденного.

    После пленарного заседания Сената представители СМИ спросили у главы Минздрава: «В соцсетях было распространено видео, где в Атырау новорожденных лечат хиджамой (кровопусканием), насколько это законно?».

    «На сегодняшний день нетрадиционной медициной занимаются люди, они в любом случае, если они оказывают медицинскую помощь, должны лицензировать (деятельность – прим. автора). На сегодняшний день к лицензируемой медицинской деятельности хиджама не относится. Поэтому по данному факту сегодня Комитет (медицинского и фармацевтического контроля) разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы рассмотрим», - ответила Ажар Гиният.


    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Минздрав РК Здравоохранение Видео Атырау Дети
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