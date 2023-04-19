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    Нам необходимо перейти к реальной рыночной экономике – Президент Казахстана

    19 Апреля 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстану необходимо перейти к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам необходимо перейти к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан. Поэтому впереди сложный период. Мы живем в очень трудное время», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что разрыв традиционных экономических и логистических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, нарастанием долгового бремени государств. Множатся торговые барьеры и растет взаимное недоверие между государствами.

    «Все это – новая нормальность, а скорее – ненормальность, мировой экономики. Природная рента больше не является устойчивым источником благосостояния страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Экономика
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