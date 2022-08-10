Налом новая цена: проезд подорожал в автобусах Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что власти объявили о подорожании проезда еще 10 дней назад, для многих уральцев это стало «сюрпризом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

С 10 августа в общественном транспорте Уральска внедряется дифференцированный тариф. При оплате транспортной картой, приложением Avtobys, QR-кодом и Kaspi QR стоимость проезда остается на прежнем уровне – 80 тенге. А при оплате наличными составит 150 тенге. Детский проезд стоит 70 тенге.

О внедрении дифференцированного тарифа руководство города сообщило 29 июля. Несмотря на это, утренняя поездка на автобусе оказалась для уральцев непростой. Привыкшие платить наличными горожане нехотя доставали смартфоны и пытались оплатить проезд с помощью приложения Kaspi. Если для молодежи это не составляло труда, то людям более зрелого возраста приходилось изрядно потрудиться.

«Вчера вечером ехала с работы, проезд был 80 тенге, а сегодня 150. Придется покупать транспортную карту», - говорит жительница города Галия Амангалиева.

Кондуктор общественного транспорта отмечает, что непривычно брать с пассажиров 150 тенге. Ведь на протяжении пяти лет проезд в автобусе составлял 80 тенге.

«Сейчас в основном все перешли на электронную оплату проезда, платят картами, приложением. Многие просят сделать перевод, хотя QR-коды обклеены по всему салону. Некоторые просят сегодня оплатить 80 тенге, но мы не можем разрешить. Нас ведь тоже проверяют», - говорит кондуктор.

Между тем на днях заместитель акима города Асхат Кульбаев сообщил, что рассматривается вопрос повышения стоимости проезда электронными вариантами оплаты до 100 тенге.





Фото: mgorod.kz



