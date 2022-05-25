Налоги на добычу полезных ископаемых могут увеличить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усилить налоговую отдачу от добычи природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса были представлены законопроекты «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

«На рассмотрение предлагается проект закона по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Проект разработан во исполнение поручений Главы государства, а также для решения актуальных задач Правительства по вопросам налогообложения», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

Министр пояснил, что главная задача законопроекта – это усиление налоговой отдачи от добычи природных ресурсов.

«Была проанализирована динамика цен на твердые полезные ископаемые. Так, за период 2018-2022 гг. биржевые металлы показали значительный рост цен от 40% и выше, небиржевые (железная руда, хромовая руда, марганец и т.д.) показывают рост в среднем от 20% до 40%», - сообщил Алибек Куантыров.

С учетом этого, законопроектом предлагается увеличение ставок НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых) по биржевым металлам на 50%, а по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%.