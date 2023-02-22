Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Налагать штраф за превышение скорости в зависимости от ее величины намерены в РК

    22 Февраля 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внести изменения в порядок наказания водителей за превышение скорости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерство юстиции разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и разместило его на портале «Открытые НПА».

    В частности, изменения и дополнения внесены в статью 592 «Превышение установленной скорости движения».

    Так, в документе за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 80 километров в час предусмотрен штраф в 20 МРП (69 000 тенге).

    А за превышение скорости движения на величину от 80 и более км/час грозит штраф в 40 МРП (138 000 тенге).

    За повторное превышение скорости от 80 км/ч и более в течение года придется выплатить штраф в размере 60 МРП (207 000 тенге).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Цвет глаз, волос и национальность с помощью ДНК могут определить судебные эксперты МВД
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам