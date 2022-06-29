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    Наклейки с QR-кодом для оплаты проезда появились в общественном транспорте Караганды

    29 Июня 2022, 22:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Теперь в карагандинском общественном транспорте не надо идти к терминалу, чтобы отсканировать QR-код или ввести код транспорта для оплаты проезда. В салонах для удобства пассажиров начали размещать специальные наклейки. Первые уже появились в автобусах автопарка № 3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как заплатить за проезд QR-кодом и кодом транспорта в мобильном приложении ONAY, оператор объясняет в соцсети.

    «Для этого необходимо на главной странице выбрать необходимый раздел, отсканировать QR-код или набрать цифровой код, а потом подтвердить свои действия. Электронный билет появится в разделе «Мои билеты». При проверке необходимо будет показать его проверяющим. Стоимость проезда для всех пассажиров составляет 80 тенге. При активированном проездном оплата через мобильное приложение недоступна», - пояснили карагандинцам. Также действует оплата посредством SMS. На наклейке указан код транспорта. Его необходимо отправить на номер 9909. В ответ придет сообщение со всеми данными о поездке (дата, время, маршрут, госномер транспорта и т. д.).

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Интернет Транспорт Цифровой Казахстан Общество Караганда
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