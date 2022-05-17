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    Наказывать мошенников с момента привлечения средств планируют в РК

    17 Мая 2022, 17:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по изменению законодательства в части борьбы с мошенничеством поделился генеральный прокурор страны Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», куда включено наступление ответственности с момента привлечения денежных средств (в настоящее время ответственность наступает с момента извлечения дохода от незаконной деятельности). Законопроект уже обсужден и одобрен на заседаниях межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре», - сообщил Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в настоящее время законопроект на стадии согласования с госорганами. Гепрокурор уточнил, что срок внесения документа в Министерство юстиции – июнь, в Канцелярию Премьер-Министра – июль, в Парламент – сентябрь.

    «В этой связи, прорабатывается вопрос о внесении изменений в редакцию статьи 217 УК. В целом, принимаемые меры позволили в текущем году сократить количество таких преступлений. Так, за четыре месяца т.г. отмечается снижение числа зарегистрированных фактов создания финансовых пирамид на 74,3% – со 187 до 48, уголовных дел направленных в суд на 70% – со 109 до 33», - сообщил Б. Асылов.

    В то же время, отмечает глава ведомства, увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности на 100 % – с 14 до 50. Также с 16 257 до 13 834 снизилось количество дел, связанных с мошенничеством. Количество дел по интернет-мошенничеству снизились на 27% – с 8 550 до 6 256.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Мажилис Мошенничество
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