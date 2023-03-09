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    Наказание за призывы к массовым беспорядкам ужесточат в Казахстане

    9 Марта 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане хотят усилить санкции за призывы к массовым беспорядкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие нормы содержатся в принятом сегодня Сенатом Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения».

    Как отметил министр, документ предусматривает усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 272 УК, с 3 до 5 лет лишения свободы), в том числе с использованием сетей телекоммуникаций (ч. 2 ст. 272 УК, новый состав правонарушения – от 3 до 7 лет лишения свободы).

    «Эта норма не касается митингов, там нет ни слова о митингах», - пояснил Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Глава МВД заявил, что это касается именно тех, кто призывает к массовому насилию и беспорядкам.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Сенат МВД РК
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