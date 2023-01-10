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    Наказание за незаконное пересечение границы ужесточат в Казахстане

    10 Января 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан предлагается увеличить наказание в виде штрафа с 1 тысячи месячных расчетных показателей до 2 тысяч МРП, а в виде лишения свободы – с 1 года до 3 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска через Государственную границу, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет», - говорится в опубликованном проекте закона на сайте «Открытые НПА».

    Также статья 392 Уголовного кодекса РК дополняется частью 1-1:

    Те же деяния, совершенные:

    1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

    2) неоднократно;

    3) лицом, в отношении которого установлен заведомо известный ему запрет (временное ограничение) на въезд в Республику Казахстан либо выезд из Республики Казахстан, –

    наказываются штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо лишением свободы на срок до 4 лет, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на 5 лет.

    А за деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 статьи 392 УК РК, совершенные преступной группой либо с применением насилия или угрозы его применения, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с выдворением за пределы РК иностранца или лица без гражданства сроком на 5 лет.

    Автор:

    Анеля Касымова

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