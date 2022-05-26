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    Наказали 89 выпускников за нарушение закона в Мангистау

    26 Мая 2022, 23:52

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Полиция зафиксировала 16 подростков, которые сели за руль авто, не имея водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Мангистау были задействованы 346 полицейских в обеспечении безопасности и охране общественного порядка 25 мая. На набережной патрулировали работники правоохранительных органов и сотрудники ювенальной полиции.

    Выпускники сознательно нарушали правила дорожного движения. В рамках закона все водители привлечены к ответственности.

    «Выпускники организовывали кортежи из иномарок, а затем размещали фото- и видеоматериалы, где зафиксированы грубые нарушения правил дорожного движения. Многие кортежи практиковали опасную езду: пассажиры вылезали из окон авто, подвергая свою жизнь опасности. За это административную ответственность понесли 55 человек. Еще 16 сели за руль автомобилей без водительских прав. Всего за прошедшие сутки в отношении 89 лиц полиция составила 119 административных протоколов, из них 35 автомобилей водворено на штрафстоянку», - прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

    Ранее на трассе в районе села Сайотес Мангистауского района в ДТП пострадали семь выпускников школы.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Борьба с преступностью Мангистауская область МВД РК Регионы Казахстана Общество
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