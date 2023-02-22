Находящегося в международном розыске преступника задержали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Уголовного преступника задержали в Костанайской области в период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудниками миграционной службы управления полиции города Рудного Костанайской области, выявлен гражданин Российской Федерации 1996 года рождения, находящийся в межгосударственном розыске за правоохранительными органами Российской Федерации.

«Данная информация была установлена стражами порядка при обращении данного гражданина в миграционную службу, по вопросу получения разрешения на временное проживание в Республике Казахстан. Установлено, что молодой человек прибыл в декабре 2022 года в Казахстан из Турции, находится в розыске за вымогательство, совершенное на территории соседнего государства. Разыскиваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В рамках Минской Конвенции информация о задержании и установлении фигуранта направлена инициатору розыска в город Санкт-Петербург Российской Федерации.

Начальник миграционной службы полиции Костанайской области Кайрат Дутпаев сообщил, что за два дня проведения мероприятия «Мигрант» в области за нарушение правил пребывания на территории РК к административной ответственности привлечено 29 иностранцев, выдворены за пределы страны три иностранца. Также к административной ответственности привлечено 43 жителя региона, которые нарушили правила принимающей стороны для иностранных граждан.



