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    Находившуюся в межгосударственном розыске гражданку Узбекистана задержали в Астане

    17 Марта 2023, 21:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими совместно со странами СНГ в период с 15 по 16 марта 2023 года проведена широкомасштабная операция «Розыск», МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками криминальной полиции проведен ряд специальных операций по задержанию лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений.

    За первый день ОПМ на территории столицы задержано восемь уголовных преступников, найдено местонахождение трех без вести пропавших граждан. К примеру, полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 42-летний гражданин Узбекистана, разыскиваемый за совершение мошенничества. В городе Самарканде он обманным путем завладел денежными средствами мужчины в сумме 1,4 млн сумов, пообещав устроить его на работу.

    Кроме того, установлена 23-летняя гражданка Республики Узбекистан, находящаяся в межгосударственном розыске, которая под предлогом сватовства увезла 21-летнюю девушку к себе домой и посредством шантажа требовала у ее родственников денег. Оба виновных находятся в изоляторе временного содержания департамента полиции города Астаны. Решается вопрос об их экстрадиции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана МВД РК
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