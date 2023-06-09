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    Находившегося в розыске 20 лет преступника задержали акмолинские полицейские

    9 Июня 2023, 21:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Местонахождение уголовного преступника, находившегося в розыске 20 лет, установили акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Все эти годы мужчина скрывался на территории РФ, сумел получить гражданство другого государства и создать семью. На протяжении 20 лет он числился в розыске за совершение разбойного нападения в группе лиц. Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 179 УК РК «Разбой» (прим.: в старой редакции) было совершено в мае 2003 года. Тогда 27-летнему мужчине удалось скрыться от органов уголовного преследования и на долгое время «затеряться» на территории Республики Ингушетия.

    Все это время акмолинскими полицейскими не прекращались оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения. В июне 2023 года, спустя 20 лет после совершения преступления, в городе Малгобек уголовный преступник был установлен. Оказалось, что у мужчины есть семья и четверо детей, но о преступлении, совершенном в Казахстане, он помнит и причастность свою отрицать не стал.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные процедуры.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Россия
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