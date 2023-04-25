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    Находившегося в международном розыске мужчину задержали в Кызылординской области

    25 Апреля 2023, 21:08

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции Кызылординской области задержали жителя областного центра, скрывавшегося от следствия и находившийся с 2022 года в международном розыске по подозрению за совершение убийства. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В 2022 году в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей«. Оперативники задержали подозреваемого в одной из съемных квартир на территории города, где он скрывался. Он водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Кызылорды.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Борьба с преступностью МВД РК
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