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    Нагрузки на электросети при раздаче экибастузцам обогревателей выросли – глава МЧС РК

    30 Ноября 2022, 16:53

    ​ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Многие люди, у кого уже постепенно налаживается подача теплоснабжения, и в домах уже комфортные условия, спрашивают, куда вернуть эти нагревательные приборы, которые могут в дальнейшем пригодиться при других ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При раздаче электрических нагревательных приборов мы наблюдаем нагрузки потребления электроэнергии, которая выросла значительно», - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин на брифинге по ходу ликвидации аварий на теплосетях Экибастуза.

    Он обратил внимание на оперативность работы подразделений, обеспечивающих подачу электроэнергии, и аварийных бригад, которые работали и продолжают трудиться в городе. В случае локальных коротких замыканий вступают в работу энергетики по локализации таких участков. Действуют и подразделений по недопущению возгорания при перегрузки электрических сетей.

    «Хотел поблагодарить всех, кто откликнулся: различные общественные организации, партии, волонтерские организации, которые раздают населению обогревательные приборы. И очень приятно, что многие люди, у кого уже постепенно налаживается подача теплоснабжения, и в домах уже комфортные условия, спрашивают, куда вернуть эти нагревательные приборы, которые могут в дальнейшем пригодиться при других ЧС», - добавил глава МЧС.

    Антон Гагарин.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Правительство РК Энергетика Павлодарская область Благотворительность Происшествия Общество МЧС Отопительный сезон Экибастуз
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