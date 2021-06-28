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    Наезд поезда на человека в Уральске прокомментировали в КТЖ

    28 Июня 2021, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «НК «Казахстан темир жолы» прокомментировали инцидент с наездом поезда сообщением «Нур-Султан-Орал» на человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал компании.

    «Сегодня в 10 часов поезд №57, двигавшийся со скоростью 63-64 км/час, сообщением «Нур-Султан-Орал» принял экстренное торможение на перегоне Жилаево-Уральск 1294 км. Причина - наезд на человека.

    Данный факт квалифицируется как несчастный случай по вине пострадавшего. Поезд №57 относится к частной компании ТОО «Сарыарка Компани». Вины работников АО «НК «ҚТЖ» в случившемся нет», - говорится в сообщении компании.

    АО «НК «ҚТЖ» на постоянной основе проводит профилактическую работу с населением для предотвращения подобных случаев и недопущения наездов на людей.

    За 5 месяцев 2021 года проведено 492 собрания с жителями населенных пунктов, совместно с правоохранительными органами организовано 233 рейда, при этом наложено 99 административных штрафов. Там, где железная дорога пересекается пешеходными тропами, установлено 828 и обновлено 536 знаков об опасности нахождения вблизи нее.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Западно-Казахстанская область Происшествия Транспорт Регионы Казахстана
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