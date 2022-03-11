Надо переходить на современные знания - сенатор о подготовке кадров в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Ахылбек Куришбаев отметил важность подготовки современных специалистов в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из главных вопросов в сфере агропромышленного комплекса Казахстана, как подчеркнул сенатор, является подготовка кадров.

«У нас особых изменений не будет в отрасли, пока мы не начнем готовить новые кадры, владеющие современными методами исследования, в первую очередь по цифровизации. Сегодня мы готовим агрономов, ветеринаров, зоотехников по старой системе. Я был во многих развитых странах, видел, как готовятся (кадры - прим. ред.) Допустим по специальности «агрономия» изучаются другие предметы: биостатистика, биоматематика. Такие предметы не изучают наши студенты. Мы сегодня ставим задачу перед аграрными университетами - переходить на современные знания», - рассказал Ахылбек Куришбаев в рамках круглого стола, прошедшего в Сенате.

Ранее депутат назвал ряд проблем, существующих в агропромышленном комплексе страны и пояснил, что даст цифровизация отрасли.