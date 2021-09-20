Надо искать новые инструменты работы Тюркского совета с молодежью — Аида Балаева

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 20 сентября, в столице Узбекистана состоялось очередное 5-е заседание министров по делам молодежи и спорта Тюркского совета. В рамках работы заседания прошла церемония открытия 1-го Форума молодых предпринимателей IDEA Тюркского совета, передает МИА «Казинформ».

Казахстанскую делегацию возглавила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

В ходе своего выступления Аида Балаева призвала участников Тюркского Совета искать новые инструменты работы с молодежью для плодотворного развития и поиска ответов на вызовы, которые породила глобальная пандемия.

«Если совокупный рынок государств Тюркского Совета, включая Венгрию, на сегодня составляет порядка 150 млн человек, то из них, по самым скромным подсчетам, 30 миллионов - это молодые люди», — отметила она.

Министр предложила участникам Тюркского Совета семь направлений молодежной политики, где стоит объединить общие усилия.

«Главы наших государств дали нам возможности и направления, и наша задача полноценно ими воспользоваться во благо будущего нашей молодежи. В свою очередь, Министерство информации и общественного развития Казахстана готово всегда получить и поделиться опытом, присоединиться к прагматичным инициативам и принять активное участие в общих проектах», — отметила А.Балаева.

В ходе работы заседания министр провела встречи с министром молодежи и спорта Турецкой Респулики Мехметом Мухарремом Касапоглу, а также с директором Агентства по делам молодежи Узбекистана Алишером Зафар угли Садуллаевым.

В рамках заседания министры государств-участников Тюркского совета приняли участие в открытии 1-го молодёжного форума молодых предпринимателей IDEA в рамках Совета сотрудничества Тюркоязычных государств.

Молодые казахстанские бизнесмены участвовали в 6 сессиях: агробизнес, IT-стартап, туризм, легкая промышленность, пищевая промышленность, маркетинг.

Напомним, заседание министров призвано способствовать решению ряда вопросов, связанных с расширением сотрудничества в области молодежной политики, образования и спорта стран-участниц Тюркского Совета.



