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    Надеюсь, что живой и здоровой доберусь домой – находящаяся в Киеве казахстанка

    27 Февраля 2022, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданка Казахстана Медина Гумерова, находящаяся в Киеве, выразила надежду на содействие посольства Казахстана в вопросе ее возвращения домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я гражданка Казахстана, меня зовут Медина. Я нахожусь в Киеве. Решила немножко здесь переждать, потому что на границе, как говорят из Киева – очень большие колонны, очень большие очереди, люди на границе стоят по двое-трое суток. Связалась с посольством, собираюсь поехать на днях», - сказала Медина Гумерова в беседе с корреспондентом агентства МИА «Казинформ».

    «В посольстве говорят, что нужно уже приезжать и дожидаться в посольстве. Я подготовила все вещи, сижу готовая, провела эту ночь спокойно, обычно с ночи до утра слышишь стрельбу», - добавила она.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия Украина Общество Кризис Политика
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