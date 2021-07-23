Над обеспечением бесперебойных перевозок зерна работают в КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня по инициативе АО «НК «Қазақстан темiр жолы» состоялось расширенное совещание по вопросам транспортировки зерна нового урожая и нефтеналивных грузов для осенне-полевых работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

В нем приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, АО «НК «Продкорпорация», АО «Астык Транс», трейдеры, руководители транспортных и экспедиторских компаний.

В ходе встречи отмечалось для того, чтобы обеспечить перевозку нового урожая зерна необходимо соблюдать регламент погрузки-выгрузки и оборот подвижного состава. Для этого грузоотправителям рекомендовано провести ремонт своих подъездных путей, а на элеваторах подготовить погрузочное оборудование и организовать работу в праздничные и выходные дни. Кроме того, в целях оптимального использования подвижного состава в пиковые периоды погрузки грузоотправителями необходимо четко планировать перевозки зерна и продуктов перемола.

«При соблюдении оборота вагонов зерно нового урожая можно вывести имеющимся парком. Что касается маневровых локомотивов, то по основным зерновым отделениям дороги - Акмолинскому и Костанайскому вопросов нет. Однако в пиковый период перевозки потребность локомотивов увеличивается. Учитывая это, АО «НК «ҚТЖ» проводит ряд мероприятий по пополнению парка локомотивов», - отметил и.о. заместителя председателя Правления АО «НК «ҚТЖ» по грузовому движению Оралхан Кулаков

Казахстанский парк зерновозов насчитывает 9,3 тысяч единиц, из них более 6,2 тысяч в управлении АО «Астык Транс», которое осуществляет около 56% всех перевозок зерна. Общий парк зерновозов увеличился на 7%. Отечественный парк крытых вагонов составляет более 13 тысяч единиц, из них свыше 8 тысяч единиц в собственности АО «Қазтеміртранс», около 5 тысяч – в частных руках.

Для оперативного решения вопросов в центральном аппарате ҚТЖ создан Штаб по перевозке зерна, на основных зернопогрузочных отделениях дорог - круглосуточно работают оперативные зерновые группы.

По итогам первого полугодия 2021 года железнодорожным транспортом перевезено 4,7 млн тонн зерна, что на 12% выше уровня предыдущего года, 1,1 млн тонн - продуктов перемола. На 19% вырос экспорт зерна и составил 3,5 млн тонн.

Зерно доставляется в страны Центральной Азии, Иран, Россию и другие направления. Продукты перемола в основном в Узбекистан и Афганистан.