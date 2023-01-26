Нацпроект «Доступный Интернет» разрабатывает Минцифровизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается национальный проект «Доступный Интернет». Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Багдат Мусин, в соответствии с поручением Премьер-Министра разрабатывается новый национальный проект «Доступный Интернет». Сейчас проект находится на согласование в государственных органах.

«Цель проекта – обеспечение населения и бизнеса высокоскоростным доступом к сети Интернет не менее 100 Мбит/с. Одно из главных мероприятий нацпроекта – прокладка оптики до 3 тысяч населенных пунктов. То есть, речь идет не только об административных зданиях, как школы, больницы и акиматы, но прежде всего, о подключении конкретных домохозяйств к высокоскоростному интернету», - сказал на расширенном заседании коллегии Багдат Мусин.

По информации главы ведомства, совместно со Всемирным банком Минцифровизации будет предоставлять специальные гранты на подключение доступа к Интернету «последней мили», на субсидирование малых и средних операторов.

Также как уточнил министр, в 20 городах будет начато внедрение и строительство мобильной связи 5G.

Ранее Багдат Мусин заявил, что в Казахстане планируется составить список организаций с бесперебойным доступом к Интернету во время ЧС.



