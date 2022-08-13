Нацпремия UMAI с призовым фондом 54 млн тенге учреждена в РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев продолжает посещать регионы страны, где проводит встречи с населением, отвечая на самые актуальные и резонансные вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава ведомства встретился с жителями Актобе.

«Рад сообщить в преддверии нового академического года о том, что заработная плата преподавателей, которые готовят будущих специалистов в области культуры и искусства, выросла на 75%. Также месяц назад на 75% повысилась заработная плата работников организаций в сфере культуры, имеющих статус «Национальный». Теперь мы планируем повысить заработную плату работникам организаций архивного дела», - сказал Даурен Абаев.

Необходимо отметить, что речь идет о повышении заработных плат преподавателей таких вузов как Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Казахский национальный университет искусств и Казахская национальная академии хореографии. Повышение коснулось свыше 1300 человек.

Также для учителей государственных организаций образования введена система доплат за проведение внеурочной спортивной подготовки детей в размере 100% от базового должностного оклада. Заработная плата работников специализированных школ и колледжей в области физической культуры и спорта также выросла на 25%.

Министр объявил об учреждении премии UMAI, которая направлена на поддержку творческих достижений деятелей культуры. Общий призовой фонд Национальной премии составит 54 млн тенге. Премия присуждается по 4 направлениям: театральное искусство, музыкальное искусство, хореографическое искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство в 19 номинациях. Победители каждой номинации получат по 2 млн тенге и 10 млн тенге получат победители в номинациях «Лучший музыкально-драматический спектакль» и «Лучший балетный спектакль». Министр отметил, что в самое ближайшее время будет представлена более подробная информация.

Наряду с этим министр напомнил, что в этом году государство окажет финансовую поддержку 62 кинопроектам, которые прошли конкурсный отбор. При этом он призвал аниматоров из Актюбинской области принять активное участие в создании анимационных фильмов и кинокартин.

Также Даурен Абаев рассказал о высоком потенциале сферы туризма в Актюбинской области. Так, по итогам 2021 года объем инвестиций в туристскую отрасль Актюбинской области составил около 17 млрд тенге. В период с 2022 по 2025 годы в области будет реализован 221 инвестиционный проект. Планируется, что объем привлеченных инвестиций составит порядка 3 трлн тенге.



