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    Национальный курултай обсуждает приоритеты реализации реформ

    21 Апреля 2023, 15:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В апреле текущего года продолжилась работа Национального курултая в рамках встреч его членов с заместителем руководителя Администрации Президента, Секретарем Национального курултая - Аидой Балаевой, передает МИА «Казинформ».

    Дискуссии проходят в городах Астана и Алматы в формате тематических экспертных площадок, в которых принимают активное участие специалисты из различных отраслей жизнедеятельности государства и общества.


    В фокус внимания экспертов Курултая входит широкий круг вопросов, связанных с продвижением на уровень принятия решений актуальных задач национального строительства.

    В рамках встреч прорабатываются приоритеты развитиясферы культуры и искусства, реализации реформ в области экономики, экологии, гражданского общества, молодёжной и языковой политики, трудовых отношений.

    Члены Национального курултая представляют собственное видение по укреплению общественной консолидации, инициативы в части формирования системы духовного воспитания и сохранения национального наследия, защиты прав человека, дальнейшего развития социальной инфраструктуры.

    Таким образом участники встреч прорабатывают все актуальные для развития страны вопросы и формируют проекты для дальнейшего вынесения на повестку заседания Национального курултая, которое в текущем году пройдет в городе Туркестане.

    В рамках координации проходящих дискуссий Секретарь Национального курултая Аида Балаева акцентировала внимание экспертов на необходимости комплексной проработки ценностей национального развития.


    Было подчеркнуто, что усилия экспертов важно концентрировать на подготовке планов дальнейшей работы государства с учетом интересов разных слоев населения, обеспечения гуманитарного, экономического и правового прогресса республики.

    Членам Курултая были представлены промежуточные итоги работы приложения «Quryltai», предназначенного для обеспечения включения в деятельность площадки широких слоев граждан Казахстана и сбора их инициатив и предложений.

    Кроме того, рассматривались результаты работы телепроекта «Ұлттық құрылтай» на телеканале «Хабар», представляющего собой еще один канал аккумулирования предложений общественников и экспертов из разных регионов страны.

    Экспертные встречи Национального курултая будут продолжены.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Общество Аида Балаева Национальный курултай
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