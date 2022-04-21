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    Национальный курултай должен рассматривать и вопросы духовного развития – депутат

    21 Апреля 2022, 17:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный курултай будет создан вместо Национального совета общественного доверия. Об этом сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем Послании Президент поднял вопрос о создании Национального курултая. В свое время Национальный совет общественного доверия сыграл свою важную роль. Теперь обсуждается вопрос о создании Курултая вместо этого НСОД. Для чего нужен Курултай? Я думаю, что здесь нужно обратиться к истории – во все времена при принятии важных для народа решений созывался курултай. И в рамках него, при непосредственном участии народа, принимались решения глобальных проблем», - сказал Едил Жанбыршин на заседании экспертного клуба «Sarap».

    По его словам, в обществе сейчас происходят масштабные трансформации.

    «После январских событий народ особое внимание обращает на развитие всей страны. Существуют политико-экономические, социальные проблемы, накопившиеся за 30 лет. Когда в январе мы встречались с простым народом, со старейшинами и политиками, все высказывали мнение о необходимости перемен. Поэтому эту инициативу прекрасно понимают все», - отметил депутат.

    Он подчеркнул важность соблюдения концепции «слышащего государства».

    «Для создания Курултая необходимо определить важные вопросы. Во-первых, какова его цель? Во-вторых, каковы будут его обязанности? Мы не должны повторять компетенции. В-третьих, сколько людей в него войдет и каким будет качество? В-четвертых, какие вопросы мы включим в повестку дня? Кроме того, важен и срок проведения учредительного собрания. Нужно ответить на эти вопросы. Главная цель Курултая – вынести на повестку дня актуальные для народа вопросы», - подчеркнул спикер.

    «Я считаю, что курултай должен рассматривать и вопросы духовного развития, потому что основа нашего государства – национальная идеология. Без этого важного направления, ни политика, ни экономика, ни социальные вопросы не будут решены на должном уровне, и мы не сможем создать справедливое общество», - заключил Е. Жанбыршин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Курултай Общество Нацсовет
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