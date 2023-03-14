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    Национальный комитет Всемирной дорожной ассоциации намерены создать в Казахстане

    14 Марта 2023, 12:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов и президент Всемирной дорожной ассоциации PIARC Назир Алли подписали меморандум о планах создания Национального комитета Всемирной дорожной ассоциации в Казахстане в ходе совещания с участием представителей Комитета автомобильных дорог, Комитета транспорта, АО «КаздорНИИ», АО «НК «КазАвтоЖол», Национального центра качества дорожных активов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Всемирная дорожная ассоциация PIARC основана в 1909 году в Париже. Является международной организацией и служит крупнейшей площадкой для взаимодействия экспертов и обмена опытом в области дорожного хозяйства и грузовых автомобильных перевозок. В ассоциацию входят правительственные органы и дорожные администрации более 140 стран, научные институты, учебные заведения и частные компании строительства и обслуживания дорог, грузового автотранспорта.


    На встрече президент Всемирной дорожной ассоциации Назир Алли объявил, что Казахстан стал членом PIARC и отметил заинтересованность в сотрудничестве и обмене опытом с Казахстаном как в сфере строительства, проектирования, так и в обеспечении безопасности на дорогах.


    «Нам очень интересен казахстанский опыт. Ознакомились с научными разработками, амбициозными планами и хотели бы в дальнейшем работать, обмениваться опытом. Мы отметили для себя технологию проектирования дорог для обеспечения безопасности и предотвращения ДТП», - отметил Назир Алли.


    В свою очередь казахстанская сторона отметила свою готовность взаимодействовать, особенно, в реализации проектов автоматизации. Вице-министр Алмаз Идырысов рассказал о проектах, внедряемых в дорожной отрасли в стране.

    «На встрече иностранные коллеги поделились инновациями и научными разработками не только в дорожной инфраструктуре, но и передовым опытом в международной перевозке. Казахстан всегда открыт к новым технологиям. Для реализации задач, поставленных Главой государства по повышению качества, мы на постоянной основе прорабатывам и изучаем международный опыт», - рассказал А.Идырысов.




    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Строительство Дороги МИИР РК
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