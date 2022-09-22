Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Национальный День Республики – 25 октября: Сенат принял поправки

    22 Сентября 2022, 10:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, предлагается внести изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. Также предлагается исключить День Первого Президента – 1 декабря из списка государственных праздников.

    Кроме того, как отмечено в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке, законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в законы Республики Казахстан «О кинематографии» и «О культуре», предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы:

    - государственная финансовая поддержка сферы кинематографии;

    - систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии;

    - государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра;

    - расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии;

    - законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино;

    - государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах;

    - определение новых подходов к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70 % - на исторические, патриотические и имиджевые, 30 % - на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов;

    - введение новых дефиниций для обеспечения единой правоприменительной практики при реализации норм Закона Республики Казахстан «О кинематографии».

    - дополнение компетенции уполномоченного органа в области культуры по разработке и утверждению правил по определению тематических направлений социально значимых мероприятий и культурных мероприятий в области культуры в Республике Казахстан и за рубежом;

    - закрепление за государственными музеями функции по обеспечению охраны культурных ценностей.

    Как пояснил вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, принятие законопроекта будет способствовать стимулированию развития отечественной кинематографии путем создания Национальной кинокомиссии, привлечения иностранных инвесторов, представления киноиндустрии Республики Казахстан на международных кинобизнес-площадках и других мероприятиях.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Общество День Республики
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Сенате рассмотрят поправки о делимитации казахстанско-туркменской границы
    День работников лесного хозяйства: более 500 специалистов работают в нацпарке «Бурабай»
    Турция со следующего года введет нестандартный налог для туристов
    Сенаторы изучают состояние и проблемы отечественного здравоохранения
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров