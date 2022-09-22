Национальный День Республики – 25 октября: Сенат принял поправки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, предлагается внести изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. Также предлагается исключить День Первого Президента – 1 декабря из списка государственных праздников.

Кроме того, как отмечено в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке, законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в законы Республики Казахстан «О кинематографии» и «О культуре», предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы:

- государственная финансовая поддержка сферы кинематографии;

- систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии;

- государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра;

- расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии;

- законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино;

- государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах;

- определение новых подходов к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70 % - на исторические, патриотические и имиджевые, 30 % - на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов;

- введение новых дефиниций для обеспечения единой правоприменительной практики при реализации норм Закона Республики Казахстан «О кинематографии».

- дополнение компетенции уполномоченного органа в области культуры по разработке и утверждению правил по определению тематических направлений социально значимых мероприятий и культурных мероприятий в области культуры в Республике Казахстан и за рубежом;

- закрепление за государственными музеями функции по обеспечению охраны культурных ценностей.

Как пояснил вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, принятие законопроекта будет способствовать стимулированию развития отечественной кинематографии путем создания Национальной кинокомиссии, привлечения иностранных инвесторов, представления киноиндустрии Республики Казахстан на международных кинобизнес-площадках и других мероприятиях.



